تشيفيرين ينتقد تقنية حكم الفيديو المساعد

كما واعترف السلوفيني البالغ 52 عاما، والذي خلف الفرنسي ميشال بلاتيني في أيلول/سبتمبر 2016، أنه ليس من المعجبين بالتقنية.

وأكد السلوفيني أن الاتحاد الأوروبي سيقترح تعديلا في التقنية التي أثارت الكثير من ردود الفعل السلبية منذ بدء استخدامها في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال تشيفيرين في حديث لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية عن التقنية "إنها فوضوية (...) إن كان أنفك طويلا، فأنت متسلل في هذه الأيام، كما وباتت التقنية ترسم الخطوط (...) لذا اقتراحنا سيكون بالسماح من 10 لـ20 سنتمترا، سنناقش ذلك مع حكامنا".

وتابع "سنقترح تغييرا لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (...) لم تُستخدم كثيرا في مسابقات يويفا لأن المسؤول عن الحكام في اتحادنا، روبرتو روزيتي، قال لتقنية المساعدة بالفيديو: يجب أن يكون خطأ واضحا".

وقال مايك رايلي مسؤول الحكام في الدوري الانكليزي خلال اجتماع للأندية العشرين الشهر الفائت، إن التقنية ألغت أربعة أهداف كانت يجب أن تحتسب في الدوري هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي قد اعترض على عدم منح الحكم ركلة جزاء بعد لجوئه إلى تقنية الـ "في آي آر" خلال اللقاء أمام ليفربول المتصدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أن يعمق الفريق الأحمر من جراحه عندما سجل مباشرة من الهجمة التالية.

وقال تشيفرين "لست من المعجبين (بالتقنية). كنت مترددا للغاية ويمكنني القول إني لا أحب نتيجة (اعتمادها)". وأردف "للأسف، لا مجال للعودة الآن".