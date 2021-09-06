English
العربية
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

تشيفيرين يعارض إقامة كأس العالم كل عامين

من قبل

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إنّ إقامة كأس العالم كل عامين، كما اقترح الفرنسي أرسين فينغر مدير قسم التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سوف تقلّل من قيمة البطولة.

Reuters

ودعا مدرب أرسنال السابق، السبت إلى إقامة البطولة العالمية كل عامين عوضاً عن كل أربعة اعوام.

وقال تشيفيرين خلال انعقاد الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية: "نعتقد أنّ جوهر كأس العالم يكمن في قيمتها جرّاء كونها حدثاً فريداً من نوعه".

وأضاف "لكن إقامتها كل عامين سيؤدي برأينا للمزيد من العشوائية، وتصبح أقل شرعية، وستؤدي إلى "تمييع" كأس العالم بحد ذاتها".

وتابع رئيس يويفا: "لا تحتاج روزنامة المباريات الدولية إلى هذا الأمر. لا يحتاج لاعبونا لاستهلاكهم أكثر فأكثر خلال الصيف عوضا عن الحصول على الراحة وفرصة التعافي".

ويعارض الاتحاد الأوروبي فكرة إقامة كأس العالم كل عامين بشكل متكرر، وسبق له أن أعلن عن نسخة محدثة من دوري الأمم الأوروبية من خلال إضافة 100 مباراة في الموسم الواحد.

من جهتها، قالت مدربة الولايات المتحدة السابقة جيل إيليس إنها "منفتحة على كل شيء" عند سؤالها عن فكرة إقامة كأس العالم للسيدات كل عامين.
 

آرسين فينغر ألكسندر تشيفيرين
السابق جنيف تستضيف اجتماعات الجمعية ا
اقرأ
جنيف تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية المحترفة
التالي

آخر الأحداث

>