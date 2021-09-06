تشيفيرين يعارض إقامة كأس العالم كل عامين

ودعا مدرب أرسنال السابق، السبت إلى إقامة البطولة العالمية كل عامين عوضاً عن كل أربعة اعوام.

وقال تشيفيرين خلال انعقاد الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية: "نعتقد أنّ جوهر كأس العالم يكمن في قيمتها جرّاء كونها حدثاً فريداً من نوعه".

وأضاف "لكن إقامتها كل عامين سيؤدي برأينا للمزيد من العشوائية، وتصبح أقل شرعية، وستؤدي إلى "تمييع" كأس العالم بحد ذاتها".

وتابع رئيس يويفا: "لا تحتاج روزنامة المباريات الدولية إلى هذا الأمر. لا يحتاج لاعبونا لاستهلاكهم أكثر فأكثر خلال الصيف عوضا عن الحصول على الراحة وفرصة التعافي".

ويعارض الاتحاد الأوروبي فكرة إقامة كأس العالم كل عامين بشكل متكرر، وسبق له أن أعلن عن نسخة محدثة من دوري الأمم الأوروبية من خلال إضافة 100 مباراة في الموسم الواحد.

من جهتها، قالت مدربة الولايات المتحدة السابقة جيل إيليس إنها "منفتحة على كل شيء" عند سؤالها عن فكرة إقامة كأس العالم للسيدات كل عامين.

