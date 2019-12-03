تشيفيرين يرد على انتقادات رئيس الوزراء البريطاني

وقد اجتاحت الملاعب الأوروبية في الآونة الاخيرة موجة من الحوادث العنصرية بما فيها تعرض لاعبي منتخب انكلترا لهتافات من بعض الجماهير البلغارية خلال مباراة البلدين في تصفيات كأس أوروبا 2020، وأخرى للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان وماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا في ايطاليا.

وأدان جونسون بقوة ما تعرض له لاعبو بلاده في العاصمة صوفيا في تشرين الاول/أكتوبر الفائت، واصفاً الهتافات العنصرية بالـ "خسيسة" ودعا الاتحاد الاوروبي لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة.

إلا أن رئيس الوزراء الذي يخوض معركة انتخابية حالياً، أثار جدلاً في الماضي بتعليقات مختلفة وصفت بأنها عنصرية.

وقال تشيفيرين في حديث لصحيفة "ميرور" البريطانية: "الوضع في أوروبا يزداد توتراً، عندما ترى سياسيين ذو مناصب عليا، ويميزون بين الجنسين، تدرك أن هناك خطأ في مكان ما".

وكان "يويفا" عرضة للانتقادات بسبب عدم اتخاذ التدابير المناسبة والحازمة للتخلص من العنصرية، إلا أن تشيفيرين يؤكد أن الاتحاد لطالما كان منخرطاً بشكل كامل في المعركة.

وقال صاحب الـ52 عاماً "لا ألوم اللاعبين لما يقولونه، أتفهم أن اللاعبين يائسون جراء الحوادث التي تحصل مراراً وتكراراً بالتأكيد ترغب في أن تقول ليويفا: (اذهبوا إلى الجحيم) أتفهم ذلك".

وأردف "لكن بالطبع لست ساذجاً لأعتقد أننا فعلنا كل ما في إمكاننا وأن كل شيء انتهى الآن. لم ننته بعد"، مؤكداً "أننا لسنا فقط مجرد أشخاص في نيون (مقر الاتحاد في سويسرا) يجلسون على كراس يأكلون طعاما فاخرا ويقودون سيارات فيراري".

ويبدو الاتحاد الاوروبي عازماً على إجراء بعض الاصلاحات والتعديلات حيث أكد تشيفيرين "نريد أن نكون أكثر دقة. لذا نعمل على ذلك. سنغير قوانيننا حول الموضوع في اجتماع آذار/مارس المقبل".

