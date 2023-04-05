تشيفيرين: "كرة القدم رياضة الجميع وستبقى كذلك"

وجاء هذا التصريح على هامش الكونغرس الـ 47 للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي تحتضنه العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس اليويفا: كرة القدم جزء من المجتمع وتحتاج حاليا للحماية ممن يحبها".

وتحدّث تشيفيرين عن مشروع السوبرليغ الذي قال عنه إنه "بات محل سخرية للجميع".

ومن جهة أخرى، توجّه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالشكر لرئيس رابطة الأندية الأوروبية قائلاً "أشكر السيد ناصر غانم الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية لحمايته ما عهدنا".

وتابع: "مظهر كرة القدم الأوروبية تغيّر في العامين الماضيين ونواجه العديد من المشاكل التي يجب أن ندركها. كانت هناك محاولات للقيام بأمور تتضارب مع ما اعتدنا عليه. لا مكان للعصابات في هذه القارة وأظن أننا أوضحنا ذلك".

وأردف: سنبدأ بتقديم تغييرات جريئة للمنافسات. حان الوقت لنصبح أكثر قسوة في التعامل مع الحوادث العنصرية".