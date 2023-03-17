تشكيلة بلجيكية متجددة في الاختبار الأول للمدرب تيديسكو

بعد اعتزال إيدن هازار والمدافع توبي ألدرفيرلد والحارس سيمون مينيوليه، سيغيب لاعبان آخران في الثلاثين من العمر عن تشكيلة "الشياطين الحمر"، ما ينبئ أن تيديسكو اختار تجديد المنتخب الذي أقصي من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر.

ويبدو أن فيتسل (34 عاماً) الذي خاض 130 مباراة دولية، هو الضحية الرئيسية لهذه السياسة. تم تحذير لاعب وسط أتلتيكو مدريد قبل أيام من قبل تيديسكو الذي سافر إلى إسبانيا ليشرح له "هذا الخيار صعب للغاية".

قال تيديسكو "لدينا الكثير من اللاعبين الشباب في خط الوسط ونريد أن نرى قدراتهم. لكنني بالتأكيد لا أغلق الباب أمام أكسل. آمل ألا يعتزل اللعب دولياً".

وفتح المدرب الذي تم تعيينه في أوائل شباط/فبراير الماضي خلفاً للإسباني روبرتو مارتينس المغادر بعد الإخفاق في قطر، الباب أمام لاعبي الوسط الشباب روميو لافيا (ساوثهامبتون الإنكليزي)، أوريل مانغالا (نوتنغهام فوريست الإنكليزي) وأمادو أونانا (ايفرتون الإنكليزي).

ضم تيديسكو (37 عاماً) الذي استدعى في قائمة الـ24 لاعباً فقط لاعبَين من الدوري البلجيكي (يان فيرتونغن وزينو ديباست من أندرلخت)، 8 لاعبين ميدان من أصل 20 يتنافسون في الدوري الانكليزي لأنه بحسب قوله "اللعب في إنكلترا له قيمة".

هنا التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، كون كاستيلس (فولفسبورغ الألماني)، توماس كامينسكي (بلاكبيرن الانكليزي)، ماتس سيلز (ستراسبورغ الفرنسي).

الدفاع: سيباسيتان بورناو (فولفسبورغ الالماني)، تيموتي كاستاني (ليستر سيتي الانكليزي)، زينو ديباست (أندرلخت)، فاوت فايس (ليستر سيتي الإنكليزي)، توما مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني)، ألكسيس ساليماكزز (ميلان الايطالي)، أرتور تيات (رين الفرنسي)، يان فيرتونغن (أندرلخت).

الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الانكليزي)، روميو لافيا (ساوثمبتون الانكليزي)، أوريل مانغالا (نوتنغهام فوريست الانكليزي)، أمادو أونانا (ايفرتون الانكليزي)، دنيس برايت (ليستر سيتي الانكيزي).

الهجوم: يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، شارل دي كيتلار (ميلان الإيطالي)، جيريمي دوكو (رين الفرنسي)، روميلو لوكاكو (إنتر الايطالي)، دودي لوكيباكيو (هرتا برلين الالماني)، لويس أوبندا (لنس الفرنسي)، لياندرو تروسار (أرسنال الانكليزي).