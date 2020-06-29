تشخيص إصابة بيلاردو بالفيروس تم عن طريق الخطأ

وكتب خورخي على حسابه في تويتر "شقيقي لا يعاني من شيء، المختبر (الذي أجرى الفحص) ارتكب خطأ".

وأُدخل بيلاردو إلى المستشفى السبت بعد اختبار إيجابي لفيروس "كوفيد-19".

ويعيش بيلاردو (82 عاماً) الذي يعاني من اضطراب دماغي، في دار رعاية في ألماغرو بضواحي العاصمة بوينس أيرس حيث أصيب أيضاً عشرة أشخاص آخرين بفيروس "كوفيد-19"، ولكن دون أن تظهر أعراض على المدرب.

ونُقل بيلاردو إلى العناية المركزة في تموز/يوليو 2019 بعد إصابته بمتلازمة حكيم-آدامز. ومنذ خروجه من المستشفى، يعيش في أحد دور الرعاية في منطقة ألماغرو في العاصمة.

وقاد بيلاردو المنتخب الأرجنتيني لأحرز لقب مونديال المكسيك مع الأسطورة دييغو مارادونا في عام 1986.





