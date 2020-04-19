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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

تشافي يتخلى عن جزء من راتبه وصحيفة تكشف النسبة

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تخلى الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري عن جزء من راتبه مسانداً جهود دولة قطر في مواجهتها لفيروس كورونا.

Reuters

وانضم تشافي إلى مبادرة لاقت صدىً واسعاً من قائد السد حسن الهيدوس شارك بها معظم لاعبي منتخب قطر الأول والعديد من محترفي الدوري القطري.

وأعلن السد اليوم الأحد في حسابه الرسمي عبر موقع تويتر على الإنترنت: " تشافي هيرنانديز مدرب الزعيم يتنازل عن جزء من راتبه دعماً للجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر".

ولم يذكر حامل لقب الدوري القطري النسبة التي تنازل عنها تشافي الذي كان مرشحاً لتدريب برشلونة بداية السنة الحالية، بينما أكدت صحيفة آس الإسبانية أنها تبلغ قرابة 40 بالمئة من راتبه.

وسبق وأن كان تشافي  من أوائل المبادرين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا إذ تبرع بقرابة مليون يورو رفقة زوجته لدعم الأجهزة الطبية في إسبانيا.

وتعد إسبانيا من أكثر دول العالم تضرراً بانتشار فيروس كورونا والذي تسبب بإيقاف النشاطات الرياضية في معظم دول العالم.

السد تشافي فيروس كورونا
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