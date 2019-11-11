ترتيب الهدافين في الدوريات الخمسة الكبرى - تواجد خجول لنجوم ليفربول

بعد مضي بين 11 و13 جولة في كل من الدوريات الخمسة الكبرى في إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، يبدو ترتيب الهدافين في هذه البطولات مشرعاً لكثير من التغييرات مع تقارب عدد الأهداف بين الاوائل.

يتصدر ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى حاليا البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 16 هدفا من 11 مباراة حتى كتابة هذه السطور.

ويتقدم ليفا على تشيرو ايموبيلي لاعب لاتسيو الذي سجل 14 هدفا خلال 12 مباراة.

ويحتل أفضل هداف في الدوري الخمس الكبرى الموسم الفائت، ليونيل ميسي الترتيب الثاني عشر برصيد 8 اهداف من 7 مباريات فقط، بعدما غاب طويلا بسبب الإصابة.

وأنهى نجم برشلونة الموسم الفائت برصيد 36 هدفا من 34 مباراة في الدوري علما انه تصدر اللائحة منذ موسم 2016-2017.

كما يتراجع نجم ليفربول المصري محمد صلاح إلى المركز 26 برصيد 6 أهداف من 11 مباراة. علماً انه انهى الموسم الماضي في الترتيب السادس يرصيد 22 هدفاً اما موسم 2017-2018 فكان ثانيا خلف ليونيل ميسي حين سجل 32 هدفا.

وعموما يغيب أي لاعب من ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنكليزي عن أول 15 مركزاً، ويأتي أفضلهم ساديو مانيه في المركز 19 برصيد 7 اهداف.

ومع تبقي أكثر من ثلثي مباريات الموسم في كل دوري سيخضع هذا الترتيب لكثير من التغييرات من الآن حتى نهاية البطولات.

فيما يلي ترتيب أول 15 لاعبا في الدوريات الخمس الكبرى حتى كتابة هذه السطور مع ختام مباريات الأسبوع الحالي يوم امس الأحد 10 نوفمبر.