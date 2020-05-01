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كرة القدم

تدريبات فردية في كرة القدم الأميركية

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قال مسؤولو الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة إن اللاعبين سيكون بمقدورهم استخدام ملاعب تدريب خارج القاعات تابعة للفرق لأداء تدريبات فردية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

REUTERS

 ومثل معظم الرياضات في أميركا الشمالية توقف نشاط كرة القدم في الولايات المتحدة في منتصف آذار/مارس ولا يزال الحظر مفروضاً على التدريبات الجماعية حتى 15 أيار/مايو.   

ولن يتم السماح للاعبين بدخول مرافق الأندية ومن بينها غرف الملابس وصالات الألعاب الرياضية وغرف التدريبات.  

وقال مسؤولو الدوري الأميركي إن كل التدريبات الفردية، والتي ستجري بشكل طوعي، يجب أن تتماشى مع ارشادات الصحة والسلامة التي وضعها خبراء مكافحة العدوى. ولن تكون مجرد العودة إلى الملاعب أمراً سهلا.  

وسيتعين على الفرق في البداية تقديم خطة مفصلة لمسؤولي الدوري بشأن كيفية تنفيذ أفرادها إرشادات الصحة العامة.

وسيتم تحديد موعد لكل لاعب للقيام بالتدريبات الفردية مع حصوله على مكان مخصص لوقوف سيارته للحفاظ على أقصى مسافة بين المركبات في إطار قواعد التباعد الاجتماعي.

وسيتم قياس درجة الحرارة للاعبين فور وصولهم ويجب عليهم ارتداء معدات حماية شخصية أثناء دخولهم وخروجهم من الملعب الذي سيتم تقسيمه إلى أربعة أجزاء للسماح بلاعب واحد بحد أقصى في كل مربع.            
 

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