تحية خاصة من نيمار للعاملين في المجال الصحي



ونشر نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو يظهر به وهو يقوم بالتصفيق تقديراً منه للعاملين في المجال الصحي.

وغرّد نيمار اليوم الجمعة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت أن هذا التصفيق لجميع المهنيين في المجال الصحي: "شكراً لكم على المخاطرة بحياتكم".

Uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 obrigado por arriscar suas vidas ❤️❤️❤️ #ficaemcasa #StayHome pic.twitter.com/FQe8FSwy0i — Neymar Jr (@neymarjr) March 20, 2020

وساعد نيمار فريقه باريس سان جيرمان على الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجّل أحد هدفي الفوز على بوروسيا دورتموند 2-0 في إياب ثمن النهائي.

وأوقفت معظم المسابقات الرياضية مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على الناس وخاصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

