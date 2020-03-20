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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

تحية خاصة من نيمار للعاملين في المجال الصحي

قام البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم بإرسال تحية خاصة لجميع العاملين في المجال الصحي بسبب مساعداتهم الكبيرة في ظل انتشار وباء كورونا.

Reuters


ونشر نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو يظهر به وهو يقوم بالتصفيق تقديراً منه للعاملين في المجال الصحي.

وغرّد نيمار اليوم الجمعة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت أن هذا التصفيق لجميع المهنيين في المجال الصحي: "شكراً لكم على المخاطرة بحياتكم".

وساعد نيمار فريقه باريس سان جيرمان على الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجّل أحد هدفي الفوز على بوروسيا دورتموند 2-0 في إياب ثمن النهائي.

وأوقفت معظم المسابقات الرياضية مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على الناس وخاصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
 

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