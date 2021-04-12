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الدوري الإسباني
كرة القدم

تحديد موعد نصف نهائي كأس أمير دولة قطر

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حدد الاتحاد القطري لكرة القدم يوم الخميس 6 أيار/ مايو 2021 موعداً لمباراة نصف نهائي كأس أمير دولة قطر  بين الدحيل والريان.

AFP

 


على أن يقام نصف النهائي الثاني بين السد حامل اللقب والعربي الجمعة 7 أيار/ مايو 2021. وكلا المباراتين في تمام الساعة العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، وعلى ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وكان الاتحاد القطري بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث حدد يوم الجمعة الرابع عشر من مايو المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية للنسخة الـ 49 من البطولة على ملعب جاسم بن حمد أيضاُ.

يذكر أن السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز أحرز لقب النسخة السابقة من البطولة، بفوزه على العربي في المباراة النهائية 2-1وجرت على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي.

 

 

العربي القطري السد الريان كأس أمير دولة قطر الدحيل
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