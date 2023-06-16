تحديد موعد مباراة "درع المجتمع" من قبل beIN SPORTS June 16, 2023 16:35 حدّد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الجمعة تاريخ 6 أغسطس موعدًا لمباراة درع المجتمع بين مانشستر سيتي وآرسنال. Reuters وستُجرى الموقعة المرتقبة على ملعب "ويمبلي" الشهير. آرسنال مانشستر سيتي الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم درع المجتمع السابق المنتخب الكوري الجنوبي يتغلّب اقرأ التالي - آخر الأحداث June 16, 2023 16:35 تحديد موعد مباراة "درع المجتمع" June 16, 2023 16:16 المنتخب الكوري الجنوبي يتغلّب على نظيره القطري June 16, 2023 14:43 الإصابة تحرم نافاس من المشاركة في الكأس الذهبية June 16, 2023 14:41 روما يمدّد عقد مدافعه الإنكليزي كريس سمولينغ June 16, 2023 14:06 فوز ثمين للسعودية على أستراليا June 16, 2023 13:43 الجزائري أوكيدجا يعتزل اللعب دوليًا June 16, 2023 13:39 أميركا تواجه كندا في نهائي دوري أمم الكونكاكاف June 16, 2023 12:43 لونغليه يرحل عن صفوف توتنهام June 16, 2023 11:39 فرنسا تنشد الفوز من بوابة جبل طارق June 16, 2023 11:15 المنتخب الإنكليزي يرنو لتجاوز عقبة نظيره المالطي