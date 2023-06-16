English
العربية
دوري الأمم الأوروبية
كرة القدم

تحديد موعد مباراة "درع المجتمع"

من قبل

حدّد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الجمعة تاريخ 6 أغسطس موعدًا لمباراة درع المجتمع بين مانشستر سيتي وآرسنال.

Reuters

وستُجرى الموقعة المرتقبة على ملعب "ويمبلي" الشهير.

آرسنال مانشستر سيتي الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم درع المجتمع
السابق المنتخب الكوري الجنوبي يتغلّب
اقرأ
المنتخب الكوري الجنوبي يتغلّب على نظيره القطري
التالي
-

آخر الأحداث

>