تحديد موعد مباراة "درع المجتمع"

من قبل beIN SPORTS June 16, 2023 16:35 حدّد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الجمعة تاريخ 6 أغسطس موعدًا لمباراة درع المجتمع بين مانشستر سيتي وآرسنال.