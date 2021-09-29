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كرة القدم

تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

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ستمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في باريس، بحسب ما أعلنت الأربعاء مجلة فرانس فوتبول منظّمة الحدث الدولي.

AFP

وسيقدّم الحدث في مسرح شاتليه المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، يوم الاثنين 29 تشرين الثاني/نوفمبر الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وسيتم تكريم أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم بالإضافة إلى جائزتي "كوبّا" لأفضل لاعب شاب و"ياشين" لأفضل حارس.

ويُكشف عن لوائح المرشحين في 8 تشرين الأول/أكتوبر على قناة مجموعة "ليكيب"، بحسب ما أوضح المنظّمون في بيان.

ويحمل لقب الجائزة التي ألغيت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأميركية ميغان رابينو، علماً أن الأول أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات (رقم قياسي).
 

جائزة الكرة الذهبية فرانس فوتبول
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