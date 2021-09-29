تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

وسيقدّم الحدث في مسرح شاتليه المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، يوم الاثنين 29 تشرين الثاني/نوفمبر الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وسيتم تكريم أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم بالإضافة إلى جائزتي "كوبّا" لأفضل لاعب شاب و"ياشين" لأفضل حارس.

ويُكشف عن لوائح المرشحين في 8 تشرين الأول/أكتوبر على قناة مجموعة "ليكيب"، بحسب ما أوضح المنظّمون في بيان.

ويحمل لقب الجائزة التي ألغيت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأميركية ميغان رابينو، علماً أن الأول أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات (رقم قياسي).

