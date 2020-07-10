تحديد موعد حسم مصير مانشستر سيتي الأوروبي



وعاقب "يويفا" بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين من المشاركة في مسابقاته القارية في الموسمين المقبلين، إضافة إلى تغريمه مبلغ 30 مليون يورو لاتهامه بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي التي يفرضها "يويفا" من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

دحض سيتي الذي خسر لقبه هذا الموسم في الـ"برميرليغ" لصالح ليفربول، بشكل جازم هذه الاتهامات وعُقدت جلسة استماع حول القضية لمدة ثلاثة أيام عبر تقنية الفيديو الشهر الماضي.

وجاء في بيان لـ "كاس" بشأن آخر التطورات: "ستعلن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) القرار المتخذ بشأن إجراءات التحكيم بين نادي مانشستر سيتي والاتحاد الاوروبي لكرة القدم يوم الاثنين 13 تموز/يوليو 2020 عند الساعة 10:30 في التوقيت المحلي 8.30 توقيت غرينيتش".

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري متقدماً بفارق 11 نقطة عن غريمه وجاره يونايتد صاحب المركز الخامس، وهو بحاجة لفوز واحد من مبارياته الأربع الأخيرة لضمان تأهله إلى المسابقة القارية الأهم الموسم المقبل.

ولكن في حال الإبقاء على الإيقاف أو تقليصه لموسم واحد، سيتأهل صاحب المركز الخامس تلقائياً إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأبدى المدرب الاسباني للفريق جوسيب غوارديولا الاحد ثقته بتجنب فريقه العقوبة: "نحن مستعدون، لدي ثقة كبيرة بأنّه سيسمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال، لأننا نريد أن نكون على أرض الملعب خلال هذين العامين".

ومهما كان القرار، فإنه لن يمنع سيتي الباحث عن لقبه الأول في التاريخ في دوري الأبطال من مواصلة مشواره في الموسم الحالي من المسابقة، وهو فاز 2-1 خارج الديار على ريال مدريد الإسباني "ملك" البطولة المتوج بلقبها 13 مرة في ذهاب الدور ثمن النهائي".



