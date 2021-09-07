تحديد موعد انطلاق الموسم المحلي الجديد في مصر

كما قرر اتحاد الكرة انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022 في 25 تشرين الاول/أكتوبر المقبل، على ان يتم تحديد موعد اجراء قرعة البطولة في توقيت لاحق.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لأندية الدوري الممتاز لانتخاب اعضاء رابطة دوري المحترفين في 19 من الشهر الحالي.

وارسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل عن كل منها في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل لانتخاب رابطة أندية القسم الأول.

وحدد الاتحاد المصري وفقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

أضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 ايلول/سبتمبر، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 منه باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الثمانية عشر المشاركة في بطولة الدوري، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 منه.

