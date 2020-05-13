تحديد موعد التدريبات في الدرجات الإنكليزية الدنيا؟

واجتمعت الرابطة التي تضم الدرجات الثانية والثالثة والرابعة اليوم لمناقشة المسائل المالية وكيفية استئناف الموسم عقب توقفه منذ مارس/أذار الماضي بسبب الجائحة.



وأضافت الرابطة في بيان "لن يتم الانتهاء من عواقب الجائحة ببساطة بمجرد استئناف الموسم بدون جماهير".



وأضاف البيان "لحين الانتهاء من جميع المسائل العالقة بما في ذلك الانتهاء من برنامج الاختبارات الشامل سواء في يوم المباريات أو غيرها، مجلس الرابطة أبلغ الأندية أنه لا ينبغي العودة للتدريبات حتى 25 مايو على أقل تقدير، في حين أن هناك الكثير من الجدل والمناقشات التي تجرى سراً وعلانية بشأن ما يجب أن يحدث أو يمكن حدوثه بعد ذلك فإن الرابطة ستواصل مشاوراتها مع أعضائها قبل تحديد الخطوات التالية".

وأجبرت الجائحة كرة القدم الاحترافية في البلاد على التوقف منذ مارس الماضي وعطلت الموسم ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للعديد من الأندية.

وأقرت الرابطة بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع تأثير الجائحة التي تسببت في تأجيل بطولة أوروبا وأولمبياد طوكيو 2020 للعام المقبل.

