تحديد موعد إقامة كأس آسيا 2023 في قطر وتشكيل اللجنة المحلية المنظمة

📄- تشكيل اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023.



سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيساً للجنة المنظمة.



وتعيين منصور الأنصاري مديراً عاماً للبطولة.https://t.co/fMSGb9dHe2 pic.twitter.com/gKj0VTfm8S — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 28, 2023

وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد القطري القرار رقم (13) لعام 2023 والخاص بتشكيل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة برئاسة، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

كما تقرر تعيين جاسم رائد البوعينين نائباً للرئيس، ومنصور الأنصاري مديراً عاماً للبطولة.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية بعد النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة عام 2019 وتوج المنتخب القطري بلقبها.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد إجراء القرعة الرسمية للبطولة التي أقيمت تصفياتها بشكل مشترك مع تصفيات كأس العالم 2022 عبر المرحلة الثالثة التي أسفرت عن تأهل نصف المنتخبات (12 منتخبا) والتي كانت قد بلغت الدور الحاسم من تصفيات المونديال، إلى جانب النهائيات القارية، في حين أقيمت المرحلة الثانية من التصفيات بشكل منفصل لتتأهل المنتخبات الـ 12 الأخرى.