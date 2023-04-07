تحديد مستويات المنتخبات المشاركة في كأس آسيا "قطر 2023"

اكتملت ملامح تصنيف قرعة كأس آسيا "قطر 2023"، والتي تقام يوم 11 أيار/مايو المقبل في الدوحة عند الساعة 2:00 ظهراً بالتوقيت المحلي بدار الأوبرا في كتارا، وذلك عقب الإعلان عن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديد للمنتخبات.

وجاءت قطر المضيفة وبطلة النسخة الماضية من المسابقة القارية، في المستوى الأول مع اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية.

وفي المقابل يتضمّن المستوى الثاني منتخبات العراق، الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين، الأردن.



أما المستوى الثالث فقد ضمّ البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان، في حين يتضمّن المستوى الرابع كل من الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، إندونيسيا.



وسوف يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، بحيث تضمّ كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.



ويشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما يتواجد مدربو المنتخبات الـ24.

يذكر أنّ نهائيات كأس آسيا "قطر 2023" ستقام خلال الفترة ما بين 12 كانون الثاني/ يناير حتى 10 شباط/فبراير 2024، على ثمانية ملاعب بينها ستة مونديالية.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات :