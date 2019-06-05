تجمع أهالي نجريج وبعض الصحفيين يحرم صلاح صلاة العيد



وكان صلاح (26 عاما) قد وصل إلى مسقط رأسه في نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية لقضاء العيد مع أسرته، بعد حصده لقب البطولة الأغلى للأندية في العالم.

لكن تجمهر العشرات من أبناء البلدة أمام منزل عائلته لالتقاط الصور معه، حرم صلاح تأدية الصلاة، فكتب الأربعاء في حسابه على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 5, 2019

وكان صلاح سجل السبت الماضي هدف الافتتاح لليفربول من ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال ضد مواطنه توتنهام هوتسبر، ليحرز "الحمر" لقبهم الأول في المسابقة منذ 2005، ويصبح لاعب المقاولين العرب السابق مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ويستعد أفضل لاعب إفريقي لخوض كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده على أرضه.

