تجربة حارس برشلونة السابق مع (كوفيد-19): القصة ليست لعبة

متابعة: مازن الريس



تجربة جديدة مع فيروس كورونا يرويها روشتو أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ تركيا وحارس برشلونة الإسباني السابق الذي وجد صعوبة بالغة خلال فترة علاجه من (كوفيد-19) قبل أن يتغلب على الوباء الذي أوقف النشاطات الرياضية في معظم بقاع العالم.

ودفعت معاناة روشتو من آثار فيروس كورونا إلى وصفه بواحدة من: "أصعب المباريات في حياتي"، وذلك بعد خروجه من المشفى إثر تعافيه التام من فيروس كورونا.

وكانت أعلنت زوجة حارس برشلونة بين 2003 و2006، أنّ روشتو أصيب بفيروس كورونا في أواخر الشهر الماضي، لكنه خرج من المشفى الأسبوع الفائت.

ويقول روشتو (46 عاماً) الذي خضع لإجراءات صحية قاسية: "أعود ببطء إلى ما كنت عليه من قبل، صحتي تتحسن كلّ يوم، جسدي ضعيف قليلاً".

وتشير العديد من الروايات الموثّقة إلى أنّ الفترة التي تعقب الإصابة بالفيروس هي الأصعب، إذ تبدأ المواجهة بينه وبين جهاز المناعة داخل الجسم لتكشف الأيام اللاحقة عن الفائز بهذه المعركة المصيرية.

وتتطابق تصريحات روشتو مع الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال الذي قال إنّه لم يكن مدركاً لخطورة فيروس كورونا لكنه شعر بمدى صعوبة الموقف لأربعة أيام تلت إصابته به. اضغط لمشاهدة التصريح كاملاً.



بينما يفصّل روشتو بشكل أكثر تجربته المريرة: "سأذهب الآن لقضاء 15 يوماً في المنزل بالحجر الصحي، كانت لحظات صعبة، هي واحدة من أصعب المباريات في حياتي، لكن الأسوأ مر وسأعود أخيراً للمنزل، من حسن حظي إيقافي للتدخين منذ خمس سنوات مضت"، مشدداً على صحة نصائح المنظمات الصحية التي دعت الناس لإيقاف التدخين الذي من شأنه أن يضعف الجسد في مواجهة كورونا.

ويلخص روشتو تجربته بقوله: "الفيروس خطيرٌ حقاً، لا يمكن المزاح بشأنه أو الاختباء منه، إنّه تهديد للبشرية، عليك البقاء في المنزل وتجنب الاتصال غير الضروري مع الآخرين، استمع لمن خاض التجربة مباشرة".

وفرض كورونا حظراً للتجول في العديد من بقاع العالم (من بينها تركيا وإسبانيا) في محاولة من الحكومات للسيطرة عليه والتقليل من مدى انتشاره قدر الإمكان كما أدت كثرة الإصابات به إلى انهيار منظومات صحية بشكل غير متوقع.

وأصيب بفيروس كورونا العديد من الأسماء اللامعة في مجال كرة القدم مثل الإيطالي باولو مالديني والفرنسي ماتويدي والأرجنتيني ديبالا وغيرهم.

ولا تؤثر مناعة الشخص أو إمكاناته البدنية وحالته الصحية على خطر الإصابة بالفيروس، إذ أنّ الجميع معرض لهذا الوباء، لكن التعافي يرتبط بشكل مباشر بالحالة الصحية لكل شخص، ولذلك تشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة به.

وطمأن روشتو الحائز مع منتخب تركيا على برونزية مونديال 2002 عشاقه على حالته الصحية بقوله: "أنا في طريقي إلى التعافي (الكامل) الآن، أشكر الله القادر على شفائي كل يوم"

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