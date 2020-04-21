وأشارت صحيفة "ماركا" المحلية الثلاثاء إلى أنّ الاتحاد القاري يطلب خوض الأندية مبارياتها على ملعب واحد طوال الموسم، لكن بسبب الأوضاع الراهنة قد تمنح الفريق الملكي استثناء خوض باقي مبارياته على ملعب "دي ستيفانو" المطابق لمعايير الدوري الإسباني خصوصاً وأن رابطة الليغا قد منحته موافقتها.

وتبلغ سعة الملعب الذي يحمل أسطورة النادي السابقة ستة آلاف متفرج.

وفيما يتوقع أن تستكمل منافسات الموسم وراء أبواب موصدة، ينوي ريال تجديد ملعبه الأساسي "سانتياغو برنابيو"، لكن ملعب فريقه الرديف "كاستيا" بحاجة لبعض التعديلات كي يتلاءم مع معايير النقل التلفزيوني وتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بحسب ما أضافت الصحيفة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب بعد 27 مرحلة.