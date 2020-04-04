تبرع تشافي وزوجته بمليون يورو لمواجهة فيروس كورونا

وتبرع الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق ومدرب نادي السد القطري بقرابة مليون يورو بالاشتراك مع زوجته نوريا كونيليرا لمشفى في برشلونة بحسب ما نشر على وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت.

وأوضحت التقارير الصحفية أنّ تشافي أراد أن يسهم بشكل مباشر في مساعدة مدينته بالتصدي لأثار وباء كورونا الذي شلّ الحياة في إسبانيا.

واتبع تشافي ذات الخطوة التي اتخذها العديد من نجوم كرة القدم مؤخراً مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا بتقديمهم مبالغ مالية للأجهزة الطبية أو الجمعيات الخيرية لدعم جهودها في التصدي لفيروس كورونا.

وتوقف النشاط الرياضي في قطر أيضاً وكذلك الحال بالنسبة لتدريبات نادي السد، إذ اتخذت الدولة التي ستستضيف كأس العالم 2022 العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واقترب تشافي كثيراً من تدريب برشلونة في أوائل السنة الحالية لكنه فضّل التريّث وإكمال تجربته التدريبية الأولى مع السد.