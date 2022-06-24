تبرئة ناصر غانم الخليفي من التهم المنسوبة إليه

أصدرت المحكمة العليا السويسرية اليوم الجمعة حكمًا بتبرئة رئيس مجموعة "beIN" الإعلامية ناصر غانم الخليفي بشكل كامل من التهم المنسوبة إليه.

ويعدّ حكم هيئة المحكمة العليا بمثابة براءة تامة ومطلقة لناصر غانم الخليفي.

وكشف المحامي السويسري مارك بونانت أحد وكلاء الدفاع عن ناصر غانم الخليفي عن النبأ.

وهي المرة الثانية التي تتمّ فيها تبرئة ناصر غانم الخليفي.

وقال بونانت: "إنّ الحكم الصادر اليوم من قبل هيئة المحكمة العليا هو بمثابة براءة تامة ومطلقة. فبعد حملة شرسة استمرّت لستّ سنوات من قبل الادعاء جرى غضّ النظر فيها عن الحقائق وتجاهل القوانين عند كل منعطف من عملية سير المحكمة، ها هو موكلي اليوم وللمرة الثانية على التوالي يبرؤ اسمه بشكل كامل مما هو منسوب إليه".

وأضاف: "لقد ثبت اليوم، وللمرة الثانية، أن السنوات الماضية من الادعاءات الباطلة والاتهامات الوهمية والتشويه المستمر لا أساس لهم من الصحة تماما".