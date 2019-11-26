تبرئة تشابي ألونسو من تهمة الاحتيال الضريبي

وبحسب الشكوى التي كانت مقدمة ضد ألونسو، تهرب اللاعب من دفع ضرائب في إسبانيا بقيمة مليوني يورو عن حقوق الصورة بين 2010 و2012 حين كان يدافع عن ألوان ريال مدريد، وأرسلها إلى شركة تتخذ من جزيرة مديرا البرتغالية التي تعتبر احدى الملاذات الضريبية، مقراً لها.

وكلفت محكمة مدريد بداية النظر بهذه القضية، لكنها اقفلت الملف معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل، إلا أن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، واعتبر قضاة الاستئناف أن التهم الموجهة إلى نجم ليفربول الإنكليزي السابق "تستند إلى أسس كافية" لإعادة فتح الملف.

لكن المحكمة في مدريد أفادت الثلاثاء أنه كان من المستحيل الحديث عن تستر وغش لأن نقل حقوق الصورة قد "تم بشكل رسمي من خلال إبرام عقد" موقع في عام 2009 بين ألونسو والشركة البرتغالية.

وألونسو الذي اعتزل اللعب في عام 2017 بعد أن دافع عن ألوان بايرن ميونيخ منذ 2014، هو من بين عدة لاعبين بارزين واجهوا وما زالوا التدقيق من قبل سلطات الضرائب الإسبانية بسبب مخالفات في الإعلان عن الدخل الناجم عن حقوق الصور.

واعترف البعض بالاحتيال كجزء من صفقة لتجنب عقوبة السجن، من بينهم مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه، وكلاهما دفع غرامة مالية بعد إدانتهما الصيف المنصرم.

كما واجه النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي التهمة ذاتها، ففرضت عليه غرامة بقيمة 2.1 مليون يورو وعقوبة بالسجن 21 شهراً حولت في النهاية إلى غرامة مالية.

وفي أوائل العام الحالي، سار النجم البرتغالي ليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو على خطى غريمه السابق ميسي باستبدال السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا، بعقوبة مالية أخرى تضاف إلى غرامة فرضتها عليه محكمة مدريد.

وعاد النجم البرتغالي إلى العاصمة الإسبانية التي تركها في صيف 2018 بالانفصال عن ريال مدريد من أجل الانضمام إلى يوفنتوس، للمثول أمام المحكمة التي حكمت عليه بدفع غرامة ضمن تسوية وصلت بمجملها إلى 18.8 مليون يورو، إضافة إلى موافقتها على استبدال عقوبة السجن لعامين مع وقف التنفيذ بمبلغ 356 ألف يورو.

وعموماً، يعفى في إسبانيا المحكومون بالسجن لفترة تصل إلى عامين، من تنفيذ العقوبة في حال عدم وجود سوابق في سجلهم.

واتهمت المحكمة الجنائية في مدريد، رونالدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته إلى 14.7 مليون يورو من خلال انشاء هيكل تجاري وهمي لإخفاء أرباحه في الفترة من 2011 إلى 2014.