تأكيد موعد إقامة كأس آسيا - قطر 2023

وكان الاتحاد القطري للعبة أعلن نهاية شباط/فبراير الماضي، عن المواعيد عينها لإقامة النسخة 18 من النهائيات.

وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية شهري حزيران/يونيو وتموز/ يوليو 2023، قبل أن تعتذر الصين العام الماضي بسبب ظروف استثنائية متعلقة بجائحة فيروس كورونا، لتُبدي كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا إلى جانب قطر، رغبتها في استضافة البطولة، قبل أن تنسحب الدولتان لتفوز قطر بالتنظيم للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية، بعد النسخة الماضية في الإمارات العربية المتحدة عام 2019، عندما توج المنتخب القطري بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وكشف الاتحاد الآسيوي أن سحب القرعة سيجرى "على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 أيار/مايو المقبل، عند الساعة 2:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، وسوف يتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة".

وأقيمت تصفيات البطولة المقامة مرة كل أربع سنوات بشكل مشترك مع تصفيات كأس العالم 2022، عبر المرحلة الثالثة التي أسفرت عن تأهل نصف المنتخبات (12 منتخبا) والتي كانت قد بلغت الدور الحاسم من تصفيات المونديال، إلى جانب النهائيات القارية، في حين أقيمت المرحلة الثانية من التصفيات بشكل منفصل لتتأهل المنتخبات الـ 12 الأخرى.

وستقام منافسات البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة احتضنت كأس العالم FIFA قطر 2022™ في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وهي استاد الجنوب (الوكرة)، استاد البيت (الخور)، استاد أحمد بن علي (الريان)، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، وينضم إليها استاد جاسم بن حمد، واستاد عبدالله بن خليفة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة "تابعنا نجاح الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، ونحن نؤمن تماماً بأنهم سيؤكدون من جديد قدراتهم التنظيمية، عبر البنية التحتية الرائعة، وروح الضيافة المميزة، عند استضافة فرقنا ولاعبينا وجماهيرنا".

وبالإضافة إلى قطر المضيفة، تشارك منتخبات اليابان، سوريا، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، السعودية، الإمارات، الصين، العراق، عمان، فيتنام، لبنان، فلسطين، أوزبكستان، تايلاند، الهند، هونغ كونغ، طاجيكستان، قرغيزستان، البحرين، ماليزيا، الأردن وإندونيسيا.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد الألقاب (4)، أمام السعودية وإيران (3) وكوريا الجنوبية (2).





