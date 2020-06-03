العربية
English
الدوري الألماني
كرة القدم

تأجيل نهائيات كأس آسيا للناشئين إلى نوفمبر

كشف أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين عن الموعد الجديد المقترح لتنظيم منافسات نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة والتي تستضيفها بلاده.

Reuters

وكانت البطولة مقررة في الفترة من 16 أيلول/سبتمبر المقبل حتى تشرين الأول/اكتوبر من العام الجاري. ليتم تأجيلها إلى الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 15 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري 2020.

وأكد البوعينين في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "قرار التأجيل جاء بعد اجتماعات متواصلة مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح البوعينين أنه "تم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد انطلاقة البطولة على أرض البحرين حتى الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر بانتظار الموافقة النهائية واعتماد الفترة المقترحة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم".
 

السابق كلمات تييري هنري ضد العنصرية
اقرأ
كلمات تييري هنري ضد العنصرية
التالي يويفا يستبعد طرابزون التركي عن
اقرأ
يويفا يستبعد طرابزون التركي عن مسابقاته لعام واحد

آخر الأحداث