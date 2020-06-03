تأجيل نهائيات كأس آسيا للناشئين إلى نوفمبر

وكانت البطولة مقررة في الفترة من 16 أيلول/سبتمبر المقبل حتى تشرين الأول/اكتوبر من العام الجاري. ليتم تأجيلها إلى الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 15 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري 2020.

وأكد البوعينين في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "قرار التأجيل جاء بعد اجتماعات متواصلة مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح البوعينين أنه "تم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد انطلاقة البطولة على أرض البحرين حتى الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر بانتظار الموافقة النهائية واعتماد الفترة المقترحة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

