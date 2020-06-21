تأجيل مباراة في روسيا بسبب اكتشاف 3 حالات ايجابية

وأصدر الاتحاد بياناً إثر اجتماع لجنته التنفيذية أكد فيه بأن "المباراة بين كراسنودار ودينامو موسكو ستلعب في تاريخ 19 تموز/يوليو" مشيراً إلى أن الناديين وافقاً على قرار تأجيل المباراة.

وقال بيان صادر عن دينامو موسكو إن الفحوصات التي خضع لها الكاميروني الدولي كلينتون نجي، والبوركينابي شارل كابوري والبولندي الدولي سيباستيان سيمانسكي للكشف عن وباء "كوفيد-19" جاءت ايجابية.

وأشار نادي العاصمة الروسية بأنه وضع اللاعبين الثلاثة في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكان روستوف مني بهزيمة نكراء 1-10 أمام سوتشي في الدوري المحلي أيضاً الجمعة بعد أن اضطر الأول إلى خوض المباراة بتشكيله جلها من لاعبيه الناشئين بعد اكتشاف ست حالات ايجابية بين لاعبيه.

وحاول روستوف تأجيل المباراة من دون نجاح في حين تعرّض سوتشي لانتقادات عنيفة لإصراره على اقامة المباراة واشراك تشكيلة قوية في مواجهة تشكيلة لا تملك أي خبرة.





