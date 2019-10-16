تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لأسباب أمنية"

وأشار الاتحاد في بيان "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقرراً إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدّد موعداً جديداً للمباراة في وقت لاحق".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد طلب شفهيا تأجيل المباراة عقب قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراة فريقه أمام جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. واعترض النادي الأهلي على طلب الزمالك خصوصاً وأن مباراة القمة ستقام يوم 19 الجاري أي قبل مواجهة الزمالك بخمسة أيام.

ويتصدر الأهلي الترتيب بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين عم كل من بيراميدز، المقاولون العرب والزمالك.

وأضاف الاتحاد أنه قرّر تقديم مباراة الزمالك والمقاولون لتقام السبت بدلاً من مباراة القمة "تقديراً للتعليمات الأمنية وحفاظاً على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفادياً لأية تأجيلات أخرى قررت لجنة المسابقات عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بملعب السلام".

واعترض مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية على تقديم مباراته مع المقاولون العرب، مصوباً على اللجنة الخماسية المشرفة على الكرة المصرية برئاسة عمرو الجنايني.