تأجيل جديد لقرار وقف الدوري البلجيكي



وكان مجلس إدارة رابطة الدوري التي تضم الأندية الـ24 في الدرجتين الأولى والثانية أوصى في 25 أذار/مارس الماضي بإنهاء الموسم وقبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي في قرار كان من المفترض أن يتم التصديق عليه رسمياً في 15 نيسان/أبريل.



لكن تم تأجيل البت بقرار إنهاء الموسم الحالي في وقت مبكر لمدة تسعة أيام، تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدّد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل، خشية تمهيد الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى.

وجاء التأجيل الجديد لأن الرابطة تريد معرفة موقف المجلس الوطني للأمن قبل أن تقرر إلغاء موسم 2019-2020 رسمياً، وكان الأخير اجتمع يوم الجمعة الماضي لكنه لم يتخذ أي إجراءات بشأن معاودة النشاطات الرياضية.



وتبدو العودة مستحيلة بعد أن أصدرت الحكومة البلجيكية قراراً بمنع التجمعات الكبيرة حتى 31 أب/أغسطس لا سيما بأن أي مباراة وحتى لو أقيمت وراء أبواب موصدة تحتاج إلى 400 شخص بحسب الاتحاد البلجيكي.

