تأجيل جديد لقرار رابطة الدوري البلجيكي بشأن الغاء ما تبقى من الموسم



وستنتظر الرابطة قرارات الحكومة ومجلس الأمن القومي الجمعة، فيما يخص إجراء مسابقات الرياضات الجماعية وراء أبواب موصدة.

وكان مجلس إدارة رابطة الدوري التي تضم الأندية الـ24 في الدرجتين الأولى والثانية، قد أوصى في 25 آذار/مارس بإنهاء الموسم و"قبول الترتيب الحالي (...) كتصنيف نهائي"، في قرار كان من المفترض أن يتم التصديق عليه رسمياً في 15 نيسان/أبريل الجاري.

لكن تمّ تأجيل البت بقرار إنهاء الموسم الحالي في وقت مبكر لمدة تسعة أيام، تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدّد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل، خشية تمهيد الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى.

وفي محاولة لتلافي أيّ نزاع، أعلن الاتحاد البلجيكي أنّه سيتم التوصل إلى حلّ "بنّاء" مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يحصل لقاء الأربعاء بين الاتحاد الأوروبي للعبة ورابطة الأندية الأوروبية، ثم يلتقي الاتحاد القاري عبر الفيديو الخميس "لتقييم الوضع ومناقشة آخر التطورات في ما يخص تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الكرة الأوروبية".

وهذا يعني أن قرار رابطة الدوري البلجيكي سيتخذ بعد أخذ العلم بتعليمات جميع الأطراف المعنية محلياً وقارياً.