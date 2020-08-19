تأجيل انطلاق الدوري اللبناني بسبب تفشي كورونا

وكان الاتحاد حدد 18 أيلول/سبتمبر موعدا لإطلاق البطولة التي تلي موسما تم إلغاؤه بسبب التحركات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ثم جاءت الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي "كوفيد-19"..

وأعلن الاتحاد في بيان عقب اجتماع عن بعد للجنة التنفيذية الأربعاء "بناء للقرار رقم 1003 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 18 آب/أغسطس 2020 تقرر تأجيل موعد انطلاق بطولة الدوري العام للموسم 2020-2021 الى 2 تشرين الأول/أكتوبر2020".

وقررت اللجنة التنفيذية أيضاً إلغاء مسابقتي كأسي النخبة والتحدي التنشيطيتين واللتين كانت الأندية تعول عليهما كثيراً للاستعداد للموسم الجديد، ولا سيما فريقي العهد والأنصار اللذين يتحضران لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يتطلع العهد للدفاع عن لقبه القاري والأنصار لمحاولة الوصول إلى منصة التتويج بعدما تعاقد مع عدة لاعبين مميزين.

كما تم إلغاء بطولتي دوري فرق الناشئين ودوري فرق الشابات تحت 19 سنة.

