بييلسا على أعتاب تدريب منتخب أوروغواي



وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروغوياني خورخي كازاليس لوكالة فرانس برس: "لقد توصلنا إلى اتفاق. تمّ حلّ جميع نقاط صياغة العقد ولم يتبق سوى التوقيع" من دون الإشارة إلى أي تفاصيل.



وبات بييلسا (67 عاماً) ثاني مدرب غير محلي يستلم تدريب منتخب الأوروغواي، الفائز بمونديالي 1930 و1950، بعد مواطنه دانيال باساريلا بين عامي 1999-2001.

وهي ثالث تجربة لبييلسا في تدريب منتخبات أميركا جنوبية بعد منتخب بلاده (1998-2004) وتشيلي (2007-2011).

ويخوض بييلسا أولى مبارياته على رأس الجهاز الفني لمنتخب الأوروغواي من خلال مباراتين وديتين في حزيران/يونيو المقبل لم تتحدد هوية المنافس فيهما حتى الآن قبل أن يستهل في أيلول/سبتمبر المقبل، المشوار في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات عام 2026 بالاعتماد على لاعبين من أمثال فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الاسباني) ورونالد أراوخو (برشلونة الاسباني) وداروين نونييس (ليفربول الإنكليزي).

