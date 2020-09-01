بينارول يقيل مدربه فورلان

وقال فورلان مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي وأتلتيكو مدريد الاسباني السابق على حسابه على تويتر "يتعين علي ترك بينارول" شاكرا فريقه السابق على "الفرصة" التي منحه إياها قائلا "لقد كانت فخراً لي".

وأضاف فورلان الذي سجل 36 هدفاً في 112 مباراة دولية مع منتخب بلاده "لا أشعر بأي ندم. إنها كرة القدم".

وكان فورلان اختير أفضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي وتوج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية عامي 2005 و2009.

وبحسب تقارير صحافية، فان رئيس بينارول التقى بفورلان وأبلغه قرار مجلس إدارته بالتخلي عن خدماته غداة خسارة الفريق امام مونتيفيديو وندررز المتصدر صفر-2 ليصبح بينارول سابعاً متخلفاً بفارق 7 نقاط عن المركز الأول.



