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كرة القدم

بيليه يغادر وحدة العناية المركزة

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غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (80 عاماً) وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، بحسب ما جاء في التقرير الطبي الأخير الذي نشر الثلاثاء.

Reuters

وأوضح مستشفى ألبرت أينشتاين حيث أدخل "الملك" بيليه في 31 آب/أغسطس "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف. سيتابع تعافيه في غرفة".

وكانت كيلي ناسيمنتو نجلة بطل العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) أعلنت الإثنين أن والدها "مستعد" لمغادرة وحدة العناية، وقالت على حسابها في إنستغرام مرفقة بصورة لوالدها مبتسماً "إنه يتعافى بشكل جيد من العملية. لا يعاني من الألم"، مضيفة مازحة "إنه في حالة مزاجية جيدة (فقط منزعج قليلاً لأنه لا يستطيع سوى تناول الجيلي لكنه سيثابر!)".

 

بيليه
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