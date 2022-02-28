بيليه يغادر المستشفى

وقال أطباء بيليه البالغ 81 عاماً في بيان، بعدما مكث أسبوعين في المستشفى، إنه "مُنح الإذن بمغادرة المستشفى يوم السبت".

وأضافوا إن "وضعه مستقر سريرياً، وتعافى من عدوى المسالك البولية واستمر في العلاج من ورم القولون الذي تم اكتشافه في أيلول/سبتمبر 2021".

وخضع بيليه في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية. مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

وأدخل بيليه إلى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتلقي العلاج الكيميائي.