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بيليه يغادر المستشفى

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غادر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مستشفى ألبرت أينشتاين في العاصمة ساو باولو، بحسب ما أعلن الأخير الاثنين، حيث كان يتلقى علاجاً كيميائياً واضطر للتمديد بسبب التهاب في المسالك البولية.

Reuters

وقال أطباء بيليه البالغ 81 عاماً في بيان، بعدما مكث أسبوعين في المستشفى، إنه "مُنح الإذن بمغادرة المستشفى يوم السبت".

وأضافوا إن "وضعه مستقر سريرياً، وتعافى من عدوى المسالك البولية واستمر في العلاج من ورم القولون الذي تم اكتشافه في أيلول/سبتمبر 2021".

وخضع بيليه في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية. مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

وأدخل بيليه إلى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتلقي العلاج الكيميائي.                                 

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