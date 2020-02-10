بيليه يعاني من الاكتئاب بعد تراجع صحته

أفاد إيدينيو نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه ان والده يعاني "نوعا من الاكتئاب" وبالكاد يغادر المنزل بسبب مشاكل صحية جعلته غير قادر على المشي بشكل طبيعي.

وقال ايدينيو إن والده البالغ 79 عاما والذي عاني من مشاكل صحية في الأعوام الماضية بات "هشا للغاية لناحية الحركة (...) ما تسبب بمعاناته من نوع من الاكتئاب".

وقال ايدينيو في مقابلة نشرها موقع "غلوبو سبورتي" البرازيلي "تخيلوا فقط، إنه +الملك+، ودائما ما تمتع بشخصية قوية، والآن لا يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. هو يخجل ويشعر بالحرج حيال ذلك".

ويعد بيليه من أفضل اللاعبين على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962 و1970)، بعد مسيرة مظفرة سجل خلالها أكثر من ألف هدف.

وعانى إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو من مشاكل صحية خلال الأعوام الماضية من مشاكل صحية عدة أدت الى دخوله المستشفى في مناسبات عدة، ولم يتعاف بشكل كامل من جراحة في وركه ما اضطره للاعتماد على جهاز يساعده على المشي، وفق ما أشار إيدينو.

وتابع ابن الـ49 عاما "إنه يبلي بلاء أفضل مما كان عليه على الكرسي المتحرك مؤخرا، ولكنه لا يزال يعاني".

وتراجع ظهور بيليه في العلن مع تقدمه في السن. وفي نيسان/أبريل الماضي، أدخل المستشفى في العاصمة الفرنسية بعيد مشاركته في حفل ترويجي لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، مع نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.

عانى البرازيلي يومها من التهاب في المسالك البولية، وعاد بعد أيام الى البرازيل حيث خضع لعملية لإزالة حصوة.

وأدخل بيليه في عام 2014 الى العناية المركزة لغسيل الكلى بعد تعرضه لالتهاب حاد في المسالك البولية، وهو يعيش بكلية واحدة منذ العام 1977 بعدما اضطر الاطباء لإزالة إحداهما بعد تعرضه لكسر في ضلعه خلال مباراة كرة قدم.



