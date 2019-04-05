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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

بيليه يطمئن عشاقه ويؤكد جاهزيته للعب مرة ثانية

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أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الموجود في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس حيث يعالج من التهاب في المسالك البولية، أنّ صحته "أفضل بكثير"، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الجمعة.

Reuters


وكانت مصادر متطابقة أفادت في وقت سابق الأربعاء أنّ النجم المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات، أدخل المستشفى كإجراء احترازي قبل رحلة العودة الطويلة إلى البرازيل من العاصمة الفرنسية.

وأورد "الملك" البالغ 78 عاماً اليوم الجمعة: "المضادات الحيوية تعطي مفعولها... أشعر أنني أفضل بكثير"، شاكراً الجماهير على مساندتها وتعاطفها.

كما أضاف بيليه ممازحاً متابعيه: "أعتقد أنني مستعد للعب مرة ثانية".

وليل الأربعاء الخميس، أبلغ مصدر في المكتب الإعلامي التابع للنجم البرازيلي السابق وكالة فرانس برس، أنّ بيليه "يعاني من التهاب في المسالك البولية، لكن كلّ الأمور تحت السيطرة".

وأضاف المصدر "الأطباء أعطوه مضادات حيوية، وسيمضي يوماً أو يومين" قبل التعافي بشكل كامل، علماً بأن مقربين منه أفادوا في وقت سابق عن معاناته أيضاً من "ارتفاع طفيف في الحرارة".
   


 

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