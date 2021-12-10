بيليه يطمئن عشاقه بقرب خروجه من المستشفى

وكان بيليه (81 عاما) المتوج بكأس العالم ثلاث مرات خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في أيلول/سبتمبر الماضي وقضى نحو شهر تحت الرعاية لكنه أدخل مستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو مرة أخرى الأربعاء الماضي لاستكمال العلاج.



وكتب بيليه عبر إنستغرام "منذ أن غادرت المستشفى في 30 سبتمبر تلقيت جرعات صغيرة من العلاج الكيميائي في إطار برنامج العلاج، اليوم أنا في مستشفى ألبرت اينشتاين حيث أتلقى أخر جرعة في 2021".



وأضاف بيليه: "سأستغل هذه الفرصة للخضوع لمجموعة جديدة من الفحوصات، لذا سأبقى هنا لبضعة أيام، لا تقلقوا، أنا أستعد لموسم العطلات".



وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي دون مساعدة.



وبدا بيليه متفائلاً في مقاطع فيديو تم تصويرها خلال تعافيه في أيلول وتشرين الأول الماضيين وقال عبر حسابه على

تويتر الشهر الماضي إنّه "بخير" ويشعر بتحسن في "كل يوم".