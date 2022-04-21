بيليه يخرج من المستشفى بعد علاجه من سرطان القولون

وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان أن بيليه البالغ 81 عامًا "في حالة سريرية جيدة ومستقرة".

وخضع بيليه في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية. مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

وأُدخِلَ بيليه إلى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتلقي العلاج الكيميائي، ثم في شباط/فبراير ليس لمواصلة علاجه من السرطان وحسب بل لأنه أصيب أيضًا بالتهاب في المسالك البولية، وسيزور المستشفى تكرارًا لمواصلة علاج سرطان القولون وفق عائلته.

كانت صحة اللاعب الأسطوري هشة في الأعوام الأخيرة، مع دخول العديد من المستشفيات.

وعانى بيليه من مشاكل صحية عدّة خصوصًا خلال عام 2019، عندما أُدخل إلى المستشفى في باريس، قبل أن يُنقل إلى ساو باولو بسبب حصوات في الكلى.

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977.

وقد اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

