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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ81

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احتفل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بعيد ميلاده الحادي والثمانين السبت وقد بدا في حالة جيدة على الرغم من هشاشة وضعه الصحي بعدما أمضى شهراً في المستشفى إثر اكتشاف ورم سرطاني في أيلول/سبتمبر.

REUTERS

وكتب بيليه على وسائل التواصل الاجتماعي "عيد ميلادي قادم! لقد قاموا بتحضير قالب الحلوى" مرفقاً عبارته مع صورة له تظهره مبتسماً، وهو يأكل قطعة من قالب الحلوى على شكل ملعب كرة قدم مع كرة قدم ضخمة في المنتصف.
 
ومنذ صباح السبت توالت التحيات وكان ناديه السابق سانتوس السباق متمنياً له "حياة طويلة" و"عيد ميلاد سعيد". 

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