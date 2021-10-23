بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ81

وكتب بيليه على وسائل التواصل الاجتماعي "عيد ميلادي قادم! لقد قاموا بتحضير قالب الحلوى" مرفقاً عبارته مع صورة له تظهره مبتسماً، وهو يأكل قطعة من قالب الحلوى على شكل ملعب كرة قدم مع كرة قدم ضخمة في المنتصف.



ومنذ صباح السبت توالت التحيات وكان ناديه السابق سانتوس السباق متمنياً له "حياة طويلة" و"عيد ميلاد سعيد".