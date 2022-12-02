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كرة القدم

بيليه مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي و"حالته تتحسن"

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أصيب أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي أُدخل إلى المستشفى هذا الأسبوع وهو الذي يستمر في العلاج من إصابة بورم في القولون، بعدوى في الجهاز التنفسي، لكنه في حالة مستقرة و"يظهر تحسنًا عامًا"، حسب ما كشف أطباؤه الجمعة.

Reuters


تمّ نقل الأيقونة البالغة من العمر 82 عامًا والذي كان في حالة صحية هشة في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى الثلاثاء في ساو باولو بسبب ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ الجراحة لإزالة ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.

وأفاد بيان للمستشفى إنّ: "الفريق الطبي شخّص إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية". 

وأضاف البيان: "استجابة المريض كانت كافية ويبقى في غرفة عادية وليس في العناية المركزة". 

وتابع: "إنه مستقر وصحته تتحسن بشكل عام. سيبقى في المستشفى في الأيام المقبلة لمواصلة العلاج".

وكان توجه بيليه بالشكر لرسائل الدعم التي تلقاها إثر دخوله المستشفى.

ونشر عبر حسابه على إنستغرام تظهر صورته معروضة على برج مضاء في قطر، وعلى آخر مجانب عبارة "نتمنى لك الشفاء العاجل" بالإنكليزية.

وأردف الصورة بتعليق "أيها الاصدقاء، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائمًا أن أتلقى الرسائل الإيجابية. شكرًا لقطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر إيجابية".

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