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كرة القدم

بيليه قطع "خطوات عدة" في مرحلة التعافي بحسب ابنته

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قطع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه "خطوات عدة" في مرحلة التعافي في المستشفى بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما كتبت ابنته على حسابها في إنستاغرام.

REUTERS

وقالت كيلي ناسيمنتو في رسالة مرفوقة بصور عدة لها ولوالدها يلعبان الورق "في هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة".

وبدا أسطورة كرة القدم مبتسماً وفي حالة جيدة في الصور.

وكانت كيلي نشرت الاربعاء مقطع فيديو يظهر فيه بيليه يغني نشيد ناديه المفضل سانتوس قبل أن ينضم إلى فريق كوسموس نيويورك الأميركي في نهاية مسيرته الكروية.

كما قام بيليه بحسه الفكاهي المعتاد بنشر مقطع فيديو الثلاثاء يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية.

وكتب بيليه البالغ 80 عامًا في صفحته على "إنستاغرام": "أصدقائي، أرسل هذا الفيديو الذي صورته زوجتي اليوم من أجل مشاركة فرحتي معكم. أنا محاط بالعاطفة والتشجيع ما يجعلني أشعر بتحسن قليل كل يوم. من خلال ممارستي رياضة الدراجات الهوائية، وبهذه الطريقة، سأعود قريبًا إلى سانتوس" في ساو باولو حيث يقطن.

وظهر "الملك" بيليه في الشريط المصور على دراجة، بينما يهتف له إثنان من الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين، في حين قال أحدهما "حسنًا، هذا كل شيء أيها البطل! ممتاز! أكثر من ذلك بقليل"، ليردّ بيليه ممازحاً بمد لسانه وكأنه منهك. 
 

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