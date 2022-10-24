بيليه "سعيد" ببلوغه 82 عاماً بـ "صحة جيدة"

وقال الفائز الوحيد بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970) والمولود في 23 تشرين الأوّل/أكتوبر 1940 في شريط مصور نشره عبر حسابه على انستغرام بدا فيه جالساً وشعره أسود "أصدقائي في البرازيل وفي العالم بأسره، أنا سعيد، سعيد جداً أن أكون معكم وأن يكون الله قد منحني الصحة حتّى اشكركم جميعاً على ما حصلت عليه".

وأضاف المهاجم الدولي السابق صاحب 77 هدفاً في 92 مباراة مع منتخب "سيليساو": "82 عاماً هبة من الله. أتمنى أن نمضي الكثير من الوقت معاً، وإن شاء الله، 82 عاماً أخرى جيدة".

وعانى بيليه، واسمه الحقيقي إديسون أرانتس دو ناسيمنتو والذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب على الإطلاق في عالم الكرة المستديرة من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة. فبين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2021، تم نقله إلى المستشفى في ساو باولو لإزالة ورم القولون.

وأشارت عائلته والأطباء الذين يعتنون به إلى أن صحته مستقرة وأنه يتعين عليه الذهاب إلى المستشفى بانتظام للخضوع لجلسات العلاج الكيميائي، كجزء من بروتوكول العلاج.

ويعاني "الملك" الذي لم يذكر المرض في مقطع الفيديو الخاص به من مشاكل في الكلى والورك مما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على استخدام مساعد المشي أو كرسي متحرك.

وشارك العديد من نجوم كرة القدم البرازيلية على غرار رونالدينيو ونيمار ورونالدو وريفالدو، "الملك" بيليه بعيد ميلاده.