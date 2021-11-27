بيلينينشيش يبدأ مواجهة بنفيكا بتسعة لاعبين بسبب "كوفيد-19"

واضطر بيلينينشيش إلى إشراك حارس مرماه الثاني جواو مونتيرو كلاعب داخل الملعب ولم يكن لديه أي بدلاء في ملعب ناسيونال حيث حسم بنفيكا الشوط الأول في صالحه 7-صفر.

وذكرت تقارير في البرتغال أن صفوف بيلينينشيش شهدت تفشيا لفيروس "كوفيد-19" حيث أصيب به 14 لاعباً إلى جانب مدربه فيليبي كانديدو والعديد من أعضاء الجهاز الفني.

وكان كانديدو أشار السبت إلى أنه سيتعين عليه ترقية بعض اللاعبين من فريق تحت 23 عاماً بسبب العديد من الإصابات والإيقاف.

وأكد رئيس النادي روي بيدرو شواريش أنه لن يطلب تأجيل المباراة.

وأثار قرار الإبقاء على المباراة رغم عدم تواجد العديد من اللاعبين الذين يخضعون للحجر الصحي، انتقادات شديدة في البرتغال، خاصة من جانب لاعب الوسط أفونسو سوزا أحد اللاعبين الغائبين.

وعبر سوزا عن سخطه في تغريدة قائلاً: "كرة القدم لها لون فقط هو المنافسة. كرة القدم لها لون فقط إذا كانت لها حقيقة رياضية. كرة القدم لها لون فقط عندما تكون مثالاً للصحة العامة. اليوم، فقدت كرة القدم لونها".

وكتب نجم مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي البرتغالي برناردو سيلفا على حسابه في "تويتر": "ما هذا؟ هل أنا الوحيد الذي لا يفهم سبب عدم تأجيل المباراة؟".

