بيكهام يزور المقر الرئيسي لقنوات beIN SPORTS

زار أسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام المقر الرئيسي لقنوات beIN SPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واطلع على استوديوهات beIN الحديثة، بالإضافة إلى تحضيرات beIN MEDIA GROUP لتغطية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
رحبت مجموعة beIN الإعلامية أسطورة كرة القدم #ديفيد_بيكهام في المقر الرئيسي لقنواتها الرائدة @beINSPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اطلع على استوديوهات beIN الحديثة، بالإضافة الى تحضيرات المجموعة لتغطية بطولة كأس العالم قطر 2022 @FIFAWorldCup_AR— beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) February 13, 2022
#قطر2022 pic.twitter.com/VXyL6PtuAQ