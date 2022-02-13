English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

بيكهام يزور المقر الرئيسي لقنوات beIN SPORTS

من قبل

أسطورة كرة القدم الإنكليزية ديفيد بيكهام يزور المقر الرئيسي لقنوات beIN SPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

beIN SPORTS

زار أسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام المقر الرئيسي لقنوات beIN SPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واطلع على استوديوهات beIN الحديثة، بالإضافة إلى تحضيرات beIN MEDIA GROUP لتغطية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

 

 

ديفيد بيكهام beIN SPORTS
السابق لاعب الأهلي وليد سليمان سيعتزل
اقرأ
لاعب الأهلي وليد سليمان سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم
التالي ميلان يهزم سمبدوريا وينتزع الص
اقرأ
ميلان يهزم سمبدوريا وينتزع الصدارة

آخر الأحداث

>