بيكرمان يرحل عن تدريب المنتخب الفنزويلي

وجاء في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد "يعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم رسمياً انتهاء علاقة العمل مع باسكوال ليسكانو وخوسيه نيستور بيكرمان".

وتولى بيكرمان (73 عاماً) منصبه مدرباً للمنتخب الفنزويلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بهدف التأهل إلى مونديال قطر 2022، علماً أنه المنتخب الوحيد من أميركا الجنوبية الذي لم يبلغ قط نهائيات كأس العالم.

وأدى استمرار آمال المنتخب الفنزويلي للتأهل إلى كأس العالم الماضية، حتى الجولات الأربع الأخيرة من التصفيات إلى رفع مستوى التوقعات، إلا أنه اكتفى بفوز واحد مقابل ثلاث هزائم لتتذيل فنزويلا تصفيات كونميبول.

شغل ليسكانو، وكيل بيكرمان، منصب مدير المنتخب الوطني.

ختم البيان "بالنسبة للاتحاد، من المهم أن يشارك كل من هو جزء من فريقنا أعلى معايير الالتزام والتفاني. وسنواصل العمل لضمان تلبية هذه المعايير وتقديم الأفضل لرياضتنا باحتراف وجدية وصرامة".

يأتي ذلك بعد عدة أيام من تقارير حول استقالة أو إقالة بيكرمان. وبحسب الصحافة الأرجنتينية، استقال بسبب عدم احترام شروط العمل والأجور التي يطالب بها الاتحاد.

أما الصحافة الفنزويلية فتحدثت عن "مخالفات" في إدارة ليسكانو.

أشرف بيكرمان على المنتخب الأرجنتيني في مونديال 2006 وخرج من ربع النهائي، قبل أن يتألق مع كولومبيا في مونديال 2014 بقيادتها إلى ربع النهائي فيما خرجت من ثمن نهائي كأس العالم 2018.

