بيع قميص لبيليه ب30 الف يورو في مزاد

بيع قميص ارتداه اسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمبلغ 30 الف يورو خلال مزاد لأشياء رياضية ذات قيمة اقيم في مدينة تورينو الايطالية.

وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الاخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في تموز/يوليو عام 1971.

اما أبرز عمليات الشراء الاخرى خلال هذا المزاد فكان القميص الاصفر للدراج الايطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952 والذي بيع بمبلغ 25 الف يورو.

كما بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الازرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (اصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الاوروبي وحاليا يوروبا ليغ) مقابل 9400 يورو، بالاضافة الى القميص رقم 10 الذي ارتداه اسطورة الكرة الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.

كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول الذي استعملها اسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.