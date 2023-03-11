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كرة القدم

بيع قفازات إيمليانو مارتينيز لصالح مستشفى السرطان

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بيعت قفازات حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيز التي ارتداها خلال ركلات الترجيح الحاسمة في نهائي كأس العالم الماضية "قطر 2022" في كرة القدم ضد فرنسا، بمزاد مقابل خمسة وأربعين ألف دولار أميركي لمساعدة مرضى مستشفى سرطان الأطفال.

Reuters

كتبت المؤسّسة الأرجنتينية لطب الأطفال على موقع إنستغرام "45 ألف دولار أميركي لقفازات ديبو من أجل مساعدة أطفال غاراهان"، في إشارة إلى جناح الأورام في مستشفى غاراهان، الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

وأجري المزاد على شبكة الانترنت الجمعة وانضم اليه عبر الفيديو مارتينيز من منزله في إنكلترا حيث يحترف مع نادي أستون فيلا.

وكانت الأرجنتين أحرزت لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

قال الحارس خلال الحدث: "عندما منحوني فرصة تقديم قفازات كأس العالم، لم أتردّد، هذه قضية جيّدة للأولاد". تابع "لا تلعب نهائيات كأس العامل كلّ يوم، (القفازات) مميزة. لكنها تساعد طفلاً أكثر من وضعي إياها داخل خزانة في منزلي".
 

المنتخب الأرجنتيني كأس العالم FIFA قطر 2022™ إميليانو مارتينيز
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