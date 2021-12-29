English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

بيسيرو مدرباً للمنتخب النيجيري "بعد كأس أمم إفريقيا"

من قبل

عُين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً جديداً لمنتخب نيجيريا اليوم الأربعاء لكنه لن يتولى القيادة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.

AFP

وأقالت نيجيريا المدرب الألماني غرينوت رور قبل أسابيع على انطلاق كأس الأمم في الكاميرون وتسلم المدير الفني للاتحاد أغوستين إغوافون القيادة بصفة مؤقتة.

وقال الاتحاد النيجيري للعبة في بيان: "بعد دراسة متأنية دعمت اللجنة التنفيذية مقترحا بتعيين جوزيه بيسيرو مدرباً جديداً للنسور الخضر".

وأضاف الاتحاد النيجيري أن كأس الأمم، التي تقام بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير، ستسمح لبيسيرو بتأسيس علاقة عمل مع إغوافون الذي سيستعيد منصبه كمدير فني للاتحاد عقب البطولة.

ودرب بيسيرو فرق سبورتنغ وبورتو البرتغاليين والهلال السعودي والأهلي المصري والشارقة والوحدة الإماراتيين ومنتخبي السعودية وفنزويلا ضمن تجارب أخرى عديدة.

وقاد إغوافون منتخب نيجيريا بين 2005 و2007.

وتنافس نيجيريا في المجموعة الرابعة بكأس الأمم برفقة مصر والسودان وغينيا بيساو.

منتخب نيجيريا جوزيه بيسيرو
السابق مباراة خيرية لنجوم الكرة البرا
اقرأ
مباراة خيرية لنجوم الكرة البرازيلية السابقين
التالي

آخر الأحداث

>