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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

بيسيرو مدرباً جديداً للمنتخب النيجيري

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عيّن الاتحاد النيجيري لكرة القدم البرتغالي جوزيه سانتوس بيسيرو مدرباً جديداً للمنتخب، بعد ستة أسابيع من استقالة الجهاز التدريبي السابق.

AFP

وقال الاتحاد النيجيري في بيان ليل الأحد الاثنين إن تعيين المدرب البالغ من العمر 62 عاماً بمفعول يسري فوراً في انتظار توقيع شروط العقد.

وأضاف أن بيسيرو الذي لعب كمهاجم خلال مسيرته الكروية "يتمتع بخبرة واسعة ومتنوعة في تدريب الأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية على امتداد أربع قارات مختلفة، وهي أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية".

وسيقود المدرب الجديد منتخب "النسور الممتازة" في المباراتين الوديتين المقبلتين مع المكسيك والإكوادور، بعدما ترك منصبه كمدرب لمنتخب فنزويلا في آب/أغسطس الماضي لعدم تلقيه راتبه على مدى سنة.

وقال الاتحاد إن بيسيرو سيكون مدعوماً بجهاز فني يضم المهاجمين الدوليين النيجيريين السابقين فينيدي جورج وإيكي شورونمو وساليسو يوسف.

واستقال المدرب السابق للمنتخب أوغوستين إيغوافوين ومساعدوه في آذار/مارس الماضي، بعد الفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعدما أقصتهم غانا بقاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض.

 
 

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