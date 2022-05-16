بيسيرو مدرباً جديداً للمنتخب النيجيري

وقال الاتحاد النيجيري في بيان ليل الأحد الاثنين إن تعيين المدرب البالغ من العمر 62 عاماً بمفعول يسري فوراً في انتظار توقيع شروط العقد.

وأضاف أن بيسيرو الذي لعب كمهاجم خلال مسيرته الكروية "يتمتع بخبرة واسعة ومتنوعة في تدريب الأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية على امتداد أربع قارات مختلفة، وهي أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية".

وسيقود المدرب الجديد منتخب "النسور الممتازة" في المباراتين الوديتين المقبلتين مع المكسيك والإكوادور، بعدما ترك منصبه كمدرب لمنتخب فنزويلا في آب/أغسطس الماضي لعدم تلقيه راتبه على مدى سنة.

وقال الاتحاد إن بيسيرو سيكون مدعوماً بجهاز فني يضم المهاجمين الدوليين النيجيريين السابقين فينيدي جورج وإيكي شورونمو وساليسو يوسف.

واستقال المدرب السابق للمنتخب أوغوستين إيغوافوين ومساعدوه في آذار/مارس الماضي، بعد الفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعدما أقصتهم غانا بقاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض.



